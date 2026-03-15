Bernkastel-Kues: Vermeintlicher Einbrecher sorgt für Polizeieinsatz

0
Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

BERNKASTEL-KUES – Wegen eines Einbruchs ist die Polizei zu einem Wohnhaus in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gerufen worden – doch vor Ort entpuppte sich der vermeintliche Dieb als ein vergesslicher Nachbar.

Der Hausbewohner hatte seinen Schlüssel vergessen, wie die Polizei mitteilte.

Um dennoch in sein Zuhause und damit ins Bett zu kommen, stieg der Mann am Freitag in ein Kellerfenster ein. Zudem brach er eine Zwischentür auf, um in seine Wohnung zu gelangen, wie die Beamten vor Ort ermitteln konnten.

Am Sonntag war die Polizei wegen eines weiteren Notrufs in Bernkastel-Kues im Einsatz, bei dem schnell klar wurde, dass keine Straftat vorlag. Es habe der Verdacht einer Entführung bestanden, hieß es dazu. Passanten meldeten einen Mann, der eine hilflose Frau in ein Auto zerre. Letztlich handelte es sich laut Polizei um einen Bekannten, der die völlig betrunkene Frau abholte.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.