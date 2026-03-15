RLP: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall — 77-Jähriger ins Krankenhaus

Nach einem Unfall in Meckenheim kommt ein Auto von der Straße ab. In der Folge entsteht Schaden unter anderem an einer Laterne, einem Verteilerkasten und einem Wohnhaus.

MECKENHEIM. Ein Mann ist bei einem Auffahrunfall im pfälzischen Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim) verletzt worden. Ein 38-Jähriger habe dem 77 Jahre alten Mann die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden, auch an einem Wohnhaus und einer Straßenlaterne.

Beide Fahrzeuge stießen am späten Samstagabend auf einer Kreuzung zusammen. Das Auto des 77-Jährigen kam anschließend rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun, einen Glasfaser-Verteilerkasten sowie eine Straßenlaterne. Die Laterne beschädigte zudem Dachziegel eines Wohnhauses.

Den Sachschaden, auch an den Fahrzeugen, schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro. Der 77-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, die vier Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. (Quelle: dpa)