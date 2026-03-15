Gegen Baum und Baustellentoilette gedonnert: Promille-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten, bei denen es teilweise zu Unfällen kam.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei in Greiveldange auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches einer Streife mit aufheulendem Motor entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich, den PKW zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Dieser verneinte den Konsum von Alkohol. Der Atemlufttest fiel dennoch positiv aus. Auch ein Drogenschnelltest lieferte ein positives Ergebnis. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort eingezogen und Anzeige erstellt.

Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei ein Fahrzeug bei Bous gemeldet, welches zuerst in Schlangenlinien und danach mit sehr niedriger Geschwindigkeit gesteuert wurde, bevor es mitten auf der Fahrbahn stehen blieb. Die Polizei konnte den PKW bei Remich antreffen und kontrollieren. Der durchgeführte Alkoholtest beim Fahrer war positiv, so dass dessen Führerschein eingezogen wurde.

Gegen Mitternacht wurde ein Fahrzeug gemeldet, welches in Wasserbillig gegen einen Baum sowie eine Baustellentoilette stieß. Auch der Fahrer dieses PKW wurde kontrolliert. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dessen Führerschein eingezogen.

Ein weiterer schlangenlinienfahrender PKW wurde gegen 0.45 Uhr auf der A1 gemeldet. Der bei der anschließenden Kontrolle durchgeführte Alkoholtest am Fahrer verlief positiv, weswegen dessen Führerschein eingezogen wurde.

Gegen 5.45 Uhr wurde ein Fahrzeug in Esch/Alzette angetroffen, dessen Fahrer bei laufendem Motor hinter dem Steuer schlief. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen.

Gegen 6.30 Uhr wurde ein Fahrzeug in Esch/Alzette an einer Verkehrsampel angetroffen, wobei der Fahrer schlafend hinter dem Steuer saß. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dessen Führerschein eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)