RLP: Unbeteiligter PKW bei illegalem Rennen in Leitplanke gedrängt

BAD KREUZNACH. Am heutigen Sonntag kam es gegen 0.53 Uhr zwischen dem Parkplatz Hungriger Wolf und der Auffahrt der B41 zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Hierbei fuhr der PKW des Mitteilers ordnungsgemäß auf der genannten Strecke in Fahrtrichtung B41.

Im Kurvenbereich wurde das Fahrzeug gleichzeitig von zwei weiteren Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (ca. 100 km/h) überholt, sodass der Mitteiler nach rechts ausweichen musste und mit der rechts befindlichen Leitplanke kollidierte. Hierdurch entstand Sachschaden am PKW des Mitteilers sowie an der Leitplanke.

Aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens und der anschließenden Flucht von der Unfallstelle werden die beiden PKWs bzw. deren Fahrerinnen oder Fahrer nun polizeilich gesucht. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Audi (Kombi) und einen dunklen BMW (Kleinwagen) gehandelt haben muss.

Hinweise jeglicher Art können hilfreich sein und werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach erbeten (Telefon: 0671/8811-0). (Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach)