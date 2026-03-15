Hunsrück: Streit um geliehenes Geld eskaliert in Schnellrestaurant — ein Verletzter

SIMMERN. Am Freitagabend, 13.3.2026, kam es gegen 20.25 Uhr in einem Schnellrestaurant in Kirchberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei männlichen Personen im Alter von 22 und 36 Jahren. Die beiden Personen gerieten zunächst in einen verbalen Streit, wobei der 22-Jährigen versuchte, den 36-Jährigen aus der Lokalität heraus auf die Fahrbahn zu ziehen.

Bei diesem Vorhaben verletzte sich der Ältere leicht am Arm. Die beiden Männer wurden getrennt und die Polizei hinzugezogen. Bei der Anzeigenaufnahme gab der jüngere Mann an, dass er von seinem Kontrahenten sein ihm geliehenes Geld zurückgefordert habe. Der Ältere habe daraufhin im Rahmen der Übergabe die Geldscheine vor seinem Gesicht zerrissen. Außerdem, so der 22-Jährige, sei er von seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt worden.

Es wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Geschehnisablauf dauern an. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)