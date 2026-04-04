Auto nach Unfall auf Bahngleis – Fahrer verletzt-

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Rettungswagen unf Polizeiwagen an einem Unfallort
Foto: dpa / Symbolbild

BOPPARD – Bei einem Unfall an der Bundesstraße 9 bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Bahngleis zum Liegen gekommen.

Der 49-jährige Fahrer des Wagens wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. In Lebensgefahr sei er nicht.

Wie es zu dem Unfall kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter. Der Mann sei allein in dem Wagen unterwegs gewesen. Die betroffene linksrheinische Bahnstrecke und der Unfallabschnitt der B9 wurden zunächst voll gesperrt. Später wurde der Verkehr auf der B9 einspurig freigegeben. Bislang liege das Auto jedoch noch im Gleisbett, sagte der Sprecher am Nachmittag.

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