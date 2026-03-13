Eifelkreis: Groß- und Schwerlasttransporte sorgen nachts für Verkehrsbehinderungen

Bitburg/Hommerdingen. Verkehrsteilnehmer im Eifelkreis müssen sich ab Mitte März auf nächtliche Einschränkungen einstellen: Ab 16. März 2026 werden mehrere Groß- und Schwerlasttransporte zur Belieferung eines Windparksdurchgeführt.

Die Transporte finden jeweils in der Nacht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr statt.

Strecke führt von Bitburg bis Hommerdingen

Betroffen ist folgende Route:

B51 ab Anschlussstelle Bitburg / A60

B50

Oberweis

Sinspelt

L4

Mettendorf

L3

Nusbaum

L2

Hommerdingen

K3 / K2

Entlang dieser Strecke kann es in den kommenden Tagen und Nächten zu Behinderungen im fließenden Verkehr kommen.

Transporte in Nachtstunden geplant

Die Schwertransporte werden bewusst in den Nachtstunden durchgeführt. Dadurch soll das Verkehrsaufkommen möglichst gering gehalten werden.

Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass es auch nachts zu spürbaren Einschränkungen kommen kann – insbesondere auf den betroffenen Land- und Bundesstraßen.

Autofahrer sollen mehr Zeit einplanen

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, längere Fahrzeiten einzuplanen oder – wenn möglich – alternative Routen zu nutzen.

Gerade in den betroffenen Ortslagen und auf engeren Streckenabschnitten ist während der Transporte mit Verzögerungen zu rechnen.