Männer in RLP leiden deutlich häufiger an Nierenkrebs als Frauen

504 Männer und 265 Frauen erkrankten 2024 in Rheinland-Pfalz an Nierenkrebs. Das Institut für digitale Gesundheitsdaten sieht Unterschiede bei den Risikofaktoren.

0
Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

MAINZ. Männer erkranken deutlich häufiger an Nierenkrebs als Frauen. «Im Jahr 2024 wurde diese Erkrankung in Rheinland-Pfalz bei 265 Frauen und 504 Männern diagnostiziert», wie das Institut für digitale Gesundheitsdaten (IDG) in Mainz mitteilt. 89 Frauen und 171 Männer seien 2024 an Nierenkrebs gestorben. Nierenkrebs gehöre demnach zu den selteneren Krebserkrankungen.

Die Anzahl der Erkrankungen zeige in den letzten Jahren leichte Schwankungen, sei aber insgesamt auf einem gleichbleibenden Niveau. Warum Nierenkrebs bei Männern deutlich häufiger als bei Frauen auftritt, ist dem IDG zufolge nicht genau bekannt.

Eine mögliche Ursache könne jedoch in den Risikofaktoren liegen. «Als Risikofaktoren gelten derzeit vor allem das Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck und mangelnde körperliche Aktivität.» Das Risiko könnte daher für Männer höher sein, «da sie mehr rauchen als Frauen und auch zu einem größeren Teil beruflich exponiert werden», so das IDG in der Mitteilung. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelTrier: Mann wegen versuchten Totschlags an Ex-Partnerin vor Gericht
Nächster ArtikelEifelkreis: Groß- und Schwerlasttransporte sorgen nachts für Verkehrsbehinderungen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.