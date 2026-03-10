Landesweiter Probealarm am Donnerstag — Infos von der Feuerwehr Trier

TRIER. Am Donnerstag, 12. März, findet der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz statt. Dabei wird gegen 10 Uhr ein Probealarm auf verschiedenen Warnsystemen ausgelöst. Es besteht keine Gefahr. Ziel ist es, die Warnsysteme zu testen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Abläufe zu proben.

Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz versendet über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Testwarnung über die Warn-Apps NINA und KATWARN. Zusätzlich wird per Cell Broadcast eine Meldung auf alle eingeschalteten Handys in Rheinland-Pfalz geschickt. Hierfür muss keine App installiert sein. Die Feuerwehr Trier löst zeitgleich die Sirenen im gesamten Stadtgebiet aus.

Gegen 10.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Erstmals erfolgt die Entwarnung auch über Cell Broadcast. Der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz ergänzt den jährlich im September stattfindenden bundesweiten Warntag und soll dazu beitragen, die vorhandenen Systeme weiter zu optimieren. Jeden ersten Samstag im Quartal werden in Trier die Sirenen mit einem Probealarm getestet. Wie sich die Sirenen anhören und wie man sich bei einem richtigen Alarm am besten verhält, erklärt die Feuerwehr online: www.trier.de/warnung. (Quelle: Stadt Trier)