Kriminalstatistik 2025: Polizei meldet rückläufige Straftaten in der Region Trier

Die Polizeidienststellen in der Region Trier haben ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt. In mehreren Dienstgebieten zeigt sich eine rückläufige Entwicklung der Straftaten, während einzelne Deliktbereiche weiterhin im Fokus der Ermittler bleiben.

Veröffentlicht wurden die Zahlen unter anderem von den Polizeidienststellen in Trier, Bitburg, Bernkastel-Kues, Hermeskeil sowie der Polizeiautobahnstation Schweich.

Wichtigste Zahlen im Überblick

Kriminalstatistik 2025 – Region Trier

Trier: 12.343 Straftaten (-9,7 %)

Bitburg: 3.221 Straftaten (-13 %)

Hermeskeil: 1.421 Straftaten (-33,4 %)

Bernkastel-Kues: 1.266 Straftaten

Schweich (Autobahnpolizei): 346 Straftaten (+36,8 %)

Während viele Polizeidienststellen sinkende Fallzahlen melden, verzeichnet die Autobahnpolizei Schweich einen Anstieg der registrierten Straftaten.

Polizei Trier: Deutlicher Rückgang der Fallzahlen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Trier wurden 12.343 Straftaten im Jahr 2025 registriert.

Damit sank die Zahl der Fälle im Vergleich zum Jahr 2024 um 1.329 Delikte beziehungsweise 9,7 Prozent.

Rückgänge gab es unter anderem bei:

einfachen Körperverletzungen

Diebstählen ohne erschwerende Umstände

Sachbeschädigungen

Die Aufklärungsquote lag weiterhin auf hohem Niveau bei 70,8 Prozent.

Bitburg: Kriminalität sinkt deutlich

Die Polizeiinspektion Bitburg registrierte im Jahr 2025 insgesamt 3.221 Straftaten.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 480 Fälle beziehungsweise 13 Prozent.

Die Aufklärungsquote stieg auf 77,4 Prozent.

Hermeskeil: Straftaten gehen um ein Drittel zurück

Besonders deutlich fiel der Rückgang im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Hermeskeil aus.

Hier wurden 1.421 Straftaten registriert, ein Rückgang von 33,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.

Vor allem folgende Deliktbereiche gingen zurück:

Rohheitsdelikte

einfache Diebstähle

Sachbeschädigungen

Auch die Zahl der Rauschgiftdelikte sank deutlich nach der Teillegalisierung von Cannabis.

Bernkastel-Kues: Kriminalität bleibt stabil

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurden 1.266 Straftaten registriert.

Die Fallzahlen bewegen sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Zu den häufigsten Delikten zählen weiterhin:

Rohheitsdelikte

einfache Diebstähle

Betrugsdelikte, insbesondere im Internet.

Schweich: Mehr Anzeigen auf Autobahnen

Die Polizeiautobahnstation Schweich verzeichnete 346 Straftaten.

Das entspricht einem Anstieg von 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den häufigsten Delikten gehören:

Nötigung im Straßenverkehr

Tankbetrug

Urkundenfälschung.

Sicherheitslage insgesamt stabil

Die aktuellen Zahlen zeigen insgesamt eine weitgehend stabile Sicherheitslage in der Region Trier.

Viele Polizeidienststellen berichten von sinkenden Straftaten und konstant hohen Aufklärungsquoten.