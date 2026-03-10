Kriminalstatistik 2025: Polizei meldet rückläufige Straftaten in der Region Trier

0
Polizeiauto mit Blaulicht und Beamten im Einsatz – Symbolbild zur Kriminalstatistik 2025 der Polizei Trier und Region.
Polizeieinsatz in der Region Trier: Die Kriminalstatistik 2025 zeigt in vielen Bereichen rückläufige Straftaten. (Symbolbild)

Die Polizeidienststellen in der Region Trier haben ihre Kriminalstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt. In mehreren Dienstgebieten zeigt sich eine rückläufige Entwicklung der Straftaten, während einzelne Deliktbereiche weiterhin im Fokus der Ermittler bleiben.

Veröffentlicht wurden die Zahlen unter anderem von den Polizeidienststellen in Trier, Bitburg, Bernkastel-Kues, Hermeskeil sowie der Polizeiautobahnstation Schweich.

Wichtigste Zahlen im Überblick

Kriminalstatistik 2025 – Region Trier

  • Trier: 12.343 Straftaten (-9,7 %)

  • Bitburg: 3.221 Straftaten (-13 %)

  • Hermeskeil: 1.421 Straftaten (-33,4 %)

  • Bernkastel-Kues: 1.266 Straftaten

  • Schweich (Autobahnpolizei): 346 Straftaten (+36,8 %)

Während viele Polizeidienststellen sinkende Fallzahlen melden, verzeichnet die Autobahnpolizei Schweich einen Anstieg der registrierten Straftaten.

Polizei Trier: Deutlicher Rückgang der Fallzahlen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Trier wurden 12.343 Straftaten im Jahr 2025 registriert.

Damit sank die Zahl der Fälle im Vergleich zum Jahr 2024 um 1.329 Delikte beziehungsweise 9,7 Prozent.

Rückgänge gab es unter anderem bei:

  • einfachen Körperverletzungen

  • Diebstählen ohne erschwerende Umstände

  • Sachbeschädigungen

Die Aufklärungsquote lag weiterhin auf hohem Niveau bei 70,8 Prozent.

Bitburg: Kriminalität sinkt deutlich

Die Polizeiinspektion Bitburg registrierte im Jahr 2025 insgesamt 3.221 Straftaten.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 480 Fälle beziehungsweise 13 Prozent.

Die Aufklärungsquote stieg auf 77,4 Prozent.

Hermeskeil: Straftaten gehen um ein Drittel zurück

Besonders deutlich fiel der Rückgang im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Hermeskeil aus.

Hier wurden 1.421 Straftaten registriert, ein Rückgang von 33,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.

Vor allem folgende Deliktbereiche gingen zurück:

  • Rohheitsdelikte

  • einfache Diebstähle

  • Sachbeschädigungen

Auch die Zahl der Rauschgiftdelikte sank deutlich nach der Teillegalisierung von Cannabis.

PolizeiinspektionHer~ätslagebi…

Bernkastel-Kues: Kriminalität bleibt stabil

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurden 1.266 Straftaten registriert.

Die Fallzahlen bewegen sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Zu den häufigsten Delikten zählen weiterhin:

  • Rohheitsdelikte

  • einfache Diebstähle

  • Betrugsdelikte, insbesondere im Internet.

Schweich: Mehr Anzeigen auf Autobahnen

Die Polizeiautobahnstation Schweich verzeichnete 346 Straftaten.

Das entspricht einem Anstieg von 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den häufigsten Delikten gehören:

  • Nötigung im Straßenverkehr

  • Tankbetrug

  • Urkundenfälschung.

Sicherheitslage insgesamt stabil

Die aktuellen Zahlen zeigen insgesamt eine weitgehend stabile Sicherheitslage in der Region Trier.

Viele Polizeidienststellen berichten von sinkenden Straftaten und konstant hohen Aufklärungsquoten.

Vorheriger ArtikelLadendiebe in Luxemburg festgenommen — Betrunkener macht Bahnhof unsicher
Nächster ArtikelDLRG zieht Bilanz: Weniger Badetote im Saarland — mehr Schwimmlernangebote gefordert

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.