Ladendiebe in Luxemburg festgenommen — Betrunkener macht Bahnhof unsicher

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag meldet die Police Grand-Ducale die Festnahme mehrerer Ladendiebe sowie einen Betrunkenen, der öffentliches Ärgernis erregte.

Am Mittag des 9.3.2026 wurden der Polizei in einem Supermarkt in Luxemburg-Kirchberg zwei Männer gemeldet, die dort mehrere Flaschen Alkohol entwendet hatten. Beide konnten gestellt werden und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Ein weiterer Ladendiebstahl wurde am Nachmittag des gleichen Tages in einem Supermarkt in Foetz gemeldet. Dabei war zunächst ein Mann gestellt worden, der versucht hatte diverse Kleidungsstücke zu stehlen. Im Laufe der weiteren Untersuchungen konnte ein zweiter Mann ermittelt werden, bei dem sich der Verdacht erhärtete, als Komplize beim Diebstahl fungiert zu haben. Beide Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am folgenden Morgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Ebenfalls am 9.3. wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der am Bahnhof in Bettemburg auf die Gleise laufen würde, in einen Mülleimer uriniert und Passanten beleidigt habe. Der Mann, der stark alkoholisiert war und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn zur Ausnüchterung nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen. (Quelle: Police Grand-Ducale)