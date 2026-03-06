Bundespolizei Trier: Zwei Männer nach Luxemburg ausgeliefert — Opfer auf den Kopf gesprungen

TRIER. Am Donnerstagmittag wurden ein 29-jähriger Rumäne und ein 32-jähriger Montenegriner aufgrund europäischer Haftbefehle nach Luxemburg ausgeliefert.

Der Rumäne ist dringend tatverdächtig, im September 2018 zwei Körperverletzungen in Esch-sur-Alzette begangen zu haben, indem er zwei damals 20-jährige belgische Staatsbürger ins Gesicht schlug und ihnen auf dem Boden liegend gegen Kopf und Körper trat bzw. auf den Kopf sprang.

Dem Montenegriner wird vorgeworfen, im Februar 2025 in Leudelange einen PKW aufgebrochen und aus diesem eine Geldtasche mit knapp 5.000 Euro Bargeld entwendet zu haben.

Beide saßen bis dato im Bundesgebiet in Auslieferungshaft und wurden am Grenzübergang Wasserbilligerbrück der Police Luxemburg übergeben. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)

