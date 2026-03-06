Tourismus in Rheinland-Pfalz wächst: Moselregion besonders beliebt – Ahrtal erholt sich

BAD EMS / MOSELREGION. Der Tourismus in Rheinland-Pfalz hat sich im Jahr 2025 weiter positiv entwickelt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, kamen rund 8,9 Millionen Gäste ins Land – ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg leicht auf etwa 22,6 Millionen.

Besonders gefragt war erneut die Moselregion, die deutlich mehr Besucher anziehen konnte.

Mosel-Saar-Region mit starkem Wachstum

Vor allem die Region Mosel-Saar konnte im vergangenen Jahr deutlich profitieren. Dort stiegen die Gästezahlen um 4,8 Prozent, während die Übernachtungen um 2,6 Prozent zunahmen.

Die Mosel zählt damit weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen in Rheinland-Pfalz. Weinlandschaften, historische Städte und der wachsende Fahrradtourismus entlang der Mosel gelten als wichtige Gründe für den anhaltenden Besucherzustrom.

Ahrtal erholt sich weiter nach Flutkatastrophe

Auch im Ahrtal zeigt sich eine deutliche Entwicklung nach der Flutkatastrophe im Jahr 2021. Laut Statistik stieg die Zahl der Gäste dort um 16 Prozent, die Übernachtungen um 15 Prozent.

Zudem wurden wieder mehr Bettenkapazitäten geschaffen – das Angebot an Unterkünften erhöhte sich in der Region um sieben Prozent.

Einige Regionen mit Rückgang

Nicht überall verlief die touristische Entwicklung positiv. In der Pfalz gingen sowohl Gästezahlen als auch Übernachtungen zurück. Laut Statistik sank die Zahl der Besucher dort um 1,9 Prozent, die Übernachtungen um 2,6 Prozent.

Auch im Westerwald wurden weniger Gäste registriert. Im Hunsrück und im Naheland gingen ebenfalls die Übernachtungszahlen zurück.

Tourismus noch unter Vor-Corona-Niveau

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung liegt der Tourismus in Rheinland-Pfalz weiterhin leicht unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichnet das Land aktuell noch rund drei Prozent weniger Gäste und etwa 1,7 Prozent weniger Übernachtungen.

Wichtiges Standbein für die Region

Der Tourismus bleibt dennoch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Rheinland-Pfalz. Besonders Regionen wie die Mosel, die Eifel oder der Mittelrhein profitieren von Gästen aus Deutschland und dem Ausland.

Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Nachfrage nach Urlaub in Rheinland-Pfalz steigt wieder – vor allem in landschaftlich geprägten Regionen mit Wein-, Natur- und Kulturtourismus.