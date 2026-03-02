++ Aktuell: Entwarnung nach Großeinsatz und Gasalarm am Trierer Kornmarkt ++

TRIER. Großeinsatz in der Fußgängerzone: Wegen eines Gasaustritts musste die Fleischstraße am Montag kurzfristig zwischen Kornmarkt und Trier-Galerie gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Kritische Gaskonzentration zunächst nicht ausgeschlossen

Am Mittag war in der Trierer Innenstadt ein größerer Feuerwehreinsatz ausgelöst worden. Hintergrund war ein gemeldeter Gasaustritt im Bereich der Fleischstraße.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine kritische Konzentration von Methangas in der Atmosphäre gebildet haben könnte, sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich weiträumig ab. Passanten wurden gebeten, die Absperrungen zu beachten.

Straße wieder frei – keine Gefahr für Passanten

Nach intensiven Messungen und Überprüfungen konnte der Schaden im Gasnetz lokalisiert werden. Eine konkrete Gefährdung für Passanten bestand laut Mitteilung nicht. Die Sperrung der Fleischstraße wurde aufgehoben, Feuerwehr und Polizei rückten wieder ab.

50 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren rund 50 Kräfte der beiden Trierer Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Olewig, Mitte, Kürenz, Irsch, Euren und Zewen. Auch Polizei und Stadtwerke Trier waren beteiligt.

Die Stadtwerke kündigten an, die beschädigte Leitung voraussichtlich am Dienstag zu reparieren. Dafür sind Tiefbauarbeiten erforderlich.