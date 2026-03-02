Trier: Auseinandersetzungen auf dem Hauptmarkt – Polizei ermittelt nach Vorfällen rund um AfD-Infostand

TRIER. Mehrere Auseinandersetzungen auf dem Hauptmarkt: Am vergangenen Freitag, 27. Februar 2026, kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Gangolfkirche zu polizeilichen Einsätzen. Hintergrund war ein angemeldeter Infostand sowie eine spontan entstandene Gegenversammlung.

Infostand auf dem Hauptmarkt angemeldet

Nach Angaben aus dem Veranstaltungskalender der Partei handelte es sich bei dem Stand um einen Infostand des Kreisverbands Trier der AfD. Dieser war für den Zeitraum von 12:00 bis 16:00 Uhr auf dem Hauptmarkt in Höhe der Gangolfkirche angemeldet.

Im Zusammenhang mit dem Stand bildete sich eine spontane Gegenversammlung.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Gegen 13:00 Uhr kam es laut Polizei zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Beteiligten. Zum genauen Ablauf sowie zu den konkreten Inhalten der Vorfälle dauern die Ermittlungen derzeit an. Nach aktuellem Stand bewegen sich die Vorwürfe im Bereich der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Trier hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Weitere Details sollen nach Abschluss erster Ermittlungen bekanntgegeben werden.