Reifenplatzer löst Kettenreaktion aus: Drei Verletzte und Vollsperrung auf A63

FREIMERSHEIM – Am heutigen Freitagmittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 63 in Fahrtrichtung Mainz ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Gegen 12:32 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Container-Transporter den rechten Fahrstreifen. Kurz hinter dem Parkplatz Heubergerhof platzt aus bisher ungeklärter Ursache ein Reifen des Fahrzeugs. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann, welches über die Fahrbahnen schleuderte und schließlich gegen die Mittelschutzplanke prallte.

Unfallhergang und Verletzungen der Fahrzeuginsassen

Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Fahrzeug und drohte umzukippen. Während dieses Vorgangs löste sich der geladene Container und blieb auf der Überholspur liegen. Der Transporter selbst kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der rechten Spur zum Stehen. Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 25, 26 und 35 Jahren erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurden medizinisch erstversorgt.

Verkehrsbehinderungen durch Bergungs- und Aufräumarbeiten

Aufgrund der aufwendigen Bergung des Containers und der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Mainz unumgänglich. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim. Der Verkehr staute sich für fast zwei Stunden zurück, bis die Fahrbahn gegen 14:28 Uhr nach Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder freigegeben werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.