Luxemburg: Rollstuhlfahrer ködert Jugendlichen mit Kokain – Festnahme!

OBERKORN/LUXEMBURG – Am späten Nachmittag des 26. Februar 2026 kam es im luxemburgischen Oberkorn zu einem polizeilich relevanten Vorfall.

Ein Jugendlicher hatte einem Mann beim Verladen seines Rollstuhls unterstützt. Im Anschluss an diese Hilfeleistung übergab der Mann dem Minderjährigen einen Behälter mit einer weißen Substanz. Nach ersten Einschätzungen besteht der dringende Verdacht, dass es sich hierbei um Kokain handelt.

Polizeiliche Maßnahmen und Sicherstellung von Beweismitteln

Die alarmierte Polizei leitete umgehend Untersuchungen ein und konnte den mutmaßlichen Täter lokalisieren. Im Rahmen der Durchsuchung wurden neben der bereits erwähnten Substanz weitere Betäubungsmittel sowie verschiedene Drogenutensilien sichergestellt. Dieser Fund erhärtete den Verdacht auf einen handelstypischen Besitz illegaler Drogen im Umfeld des Tatverdächtigen.

Juristische Aufarbeitung durch die Staatsanwaltschaft

Aufgrund der Schwere des Vorfalls und der Beteiligung eines Minderjährigen ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Mannes an.

Er wurde im weiteren Verlauf einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund der Tat sowie zur Analyse der sichergestellten Substanzen dauern derzeit an. Die Behörden warnen in diesem Zusammenhang vor der Annahme unbekannter Substanzen durch Fremde.