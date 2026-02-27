Beginn des Warnstreiks in Rheinland-Pfalz — starke Einschränkungen für Fahrgäste

Seit dem Morgen stehen viele Busse und Bahnen in Rheinland-Pfalz still. Rund 1.500 Menschen sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das bedeutet starke Einschränkungen für die Fahrgäste.

2
Foto: Andreas Arnold/dpa

MAINZ. Der Warnstreik im rheinland-pfälzischen Nahverkehr hat begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Demnach sind rund 1.500 Beschäftigte in den Städten Mainz, Pirmasens, Trier sowie Bad Kreuznach dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag ihre Arbeit niederzulegen.

In Kaiserslautern soll nur am Freitag gestreikt werden. Wie viele der Beschäftigten sich genau an dem Ausstand beteiligen, war zunächst unklar. In den betroffenen Städten müssten Fahrgäste mit starken Einschränkungen rechnen, sagte der Sprecher. (Quelle: dpa)

2 Kommentare

  1. Heute Morgen um 06:00h ungewöhnlich guter Verkehrsfluss, kein stockender Verkehr, es lief!

    Vielleicht lag es an den fehlenden Bussen?

