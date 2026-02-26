Trier: Knapp 650.000 Euro für neue Grundschul-Mensa in St. Matthias

TRIER – Zwei Förderbescheide des Landes überreichte Bildungsminister Sven Teuber an Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Schuldezernentin Britta Weizenegger: 650.000 Euro für den Mensa-Neubau an der Matthias-Grundschule sowie 25.500 Euro für die Schulsozialarbeit am Friedrich-Spee-, Max-Planck-, Humboldt- und Auguste-Viktoria-Gymnasium.

Die Mensa an der Matthias-Grundschule, an der fast 90 Prozent der Kinder mittlerweile das Ganztagsangebot nutzen, kostet insgesamt knapp 1,28 Millionen Euro und wird in Modulbauweise errichtet.

Leibe hob bei der Übergabe des Bescheids den besonderen Wert dieser Bauform hervor, die zu einer enormen Beschleunigung der Projekte führe. Teuber betonte: „Weil das Lernen von Morgen nicht in den Räumen von gestern stattfinden kann, müssen sich auch unsere Schulbauten stetig weiterentwickeln, sonst stoßen wir im wahrsten Sinne des Wortes an Wände. Nur dort, wo sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wohlfühlen, machen Lernen und Lehren Spaß. Dazu gehören auch gut ausgestattete Ganztagsschulen mit ansprechenden Mensen. Zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen trägt aber ebenso bei, dass sie durch die Schulsozialarbeit verlässliche Ansprechpartner bei Sorgen und Nöten haben. Daher hat das Land seine Förderung insgesamt auf zwölf Millionen Euro ausgebaut.“

Leibe und Weizenegger zeigten sich bei dem Termin erfreut, dass an der Matthias-Grundschule nach dem Aus des Mittagessens in der Finanzamtskantine die Improvisationen bald ein Ende haben. Für Schulleiterin Marie Lutz-Rendenbach liegt der große Wert der neuen Mensa auch darin, dass die künftigen Räume nach dem Essen für andere Zwecke genutzt werden können.