Trier-Nord: ELEMENTS Showtag am Samstag, 28. Februar 2026

Aller guten Dinge sind drei? Mindestens! Am 28. Februar 2026 öffnen die bundesweiten ELEMENTS-Ausstellungen zum dritten ELEMENTS Showtag ihre Türen – auch in Trier-Nord, Metternichstraße 21 54292 Trier. Im Fokus stehen diesmal die Top-Themen Pflegeleichtes Bad, Barrierefreiheit, Energie und Heizung sowie Energiemanagement.

Wieviel Prozent aller Bäder sind optimal für ältere Menschen ausgestattet? Nicht einmal ein Fünftel! Dabei sind die Zeiten längst vorbei, als barrierefreie Bäder noch aussahen wie im Krankenhaus oder Pflegeheim – rein auf Funktion ausgerichtet und nicht auf Komfort oder gar Design. Doch mittlerweile sieht „Barrierefreiheit“ ganz anders aus. Welche Möglichkeiten das grenzenlose Bad bietet, welche Designpotenziale sich eröffnen, und welche Förderungen winken, rücken die über 270 ELEMENTS-Ausstellungen am Showtag in den Fokus.

Neben der Badmodernisierung spielt vor allem die Wärmewende die Hauptrolle in Deutschlands Haushalten. Wer auf der Suche nach einer neuen Wärmepumpe ist – gerne für noch mehr Effizienz mit Photovoltaik kombiniert – findet bei ELEMENTS ebenfalls Auswahl und Expertise. Bequem per App gesteuert über ein intelligentes Home-Energiemanangementsystem heißt es: Höchster Komfort, maximale Unabhängigkeit, minimale Energiekosten.

„Hier beginnt Ihr Zuhausegefühl“: So bewirbt ELEMENTS den anstehenden Showtag mit Lösungen zu Neubau und Sanierung. Besuchern bieten die Ausstellungen die Chance für den persönlichen Austausch mit den Experten für zukunftsweisende Themen. Aus der Region für die Region sowie Hand in Hand mit dem Fachhandwerk: Das zeichnet ELEMENTS aus – und das unterstreichen die Bad-, Heizungs-, und Energiemanagement-Experten am 28. Februar 2026. Wer Fragen zu seinem anstehenden Bad-, Heizungs- oder PV-Projekt hat, bekommt hier verlässliche Antworten.

Auch zum Thema Förderungen. ELEMENTS macht die Haustechnik von heute und morgen zum Erlebnis. It’s Showtime am Showtag.

Über ELEMENTS

ELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren deutschlandweit in rund 270 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie den 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.