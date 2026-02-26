Saarland: Biker (20) kollidiert mit Schutzplanke — schwerverletzt ins Krankenhaus

SAARBRÜCKEN. In der vergangenen Nacht kam es gegen 2.00 Uhr auf der A620 in Höhe Messegelände zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein

Zweiradfahrer schwere Verletzungen zuzog.

Der 20-Jährige Motorradfahrer war von Saarbrücken in Richtung Völklingen unterwegs und verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei dem Sturz kollidierte er mit der Schutzplanke und wurde schwer verletzt. Im Anschluss wurde er zur medizinischen Versorgung in eine Saarbrücker Klinik verbracht.

Die Autobahn musste nach dem Vorfall für mehrere Stunden bis ca. 7.30 Uhr zeitweise vollgesperrt werden, da Trümmerteile und Betriebsstoffe aufwändig von der Fahrbahn beseitigt wurden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auch zum beginnenden Berufsverkehr am Morgen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)