Einbruchserie in Trier, Konz und Fell – Polizei sucht Zeugen

Mehrere Einbrüche innerhalb weniger Tage: Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu Wohnungen und Häusern in Trier, Konz und Fell. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

TRIER/KONZ/FELL. In mehreren Stadtteilen von Trier sowie in Konz und Fell ist es in den vergangenen Tagen zu einer Reihe von Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Die Täter gingen teils gezielt über Balkone oder Terrassentüren vor und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Trier: Mehrere Tatorte im Stadtgebiet

In der Paulinstraße scheiterten unbekannte Täter am Samstag, 21. Februar, zwischen 11:45 Uhr und 22:30 Uhr, beim Versuch, die Wohnungstür eines Mehrparteienhauses aufzuhebeln. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut.

Erfolgreicher waren Einbrecher in der Straße Juffernberg: Zwischen Freitag, 20. Februar, 18 Uhr, und Sonntag, 22. Februar, 17:15 Uhr, gelangten sie über einen Baum auf den Balkon eines Hauses. Dort hebelten sie die Balkontür auf und entwendeten Wertgegenstände.

Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 8 Uhr und 15:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Laurentius-Zeller-Straße. Entwendet wurden hochwertige Handtaschen, Schmuck und Bargeld.

Gegen 15:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen verdächtigen Mann vor dem Anwesen. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, eher breit gebaut, dunkel gekleidet mit Sturmhaube und Kapuze, schwarze Nike-Schuhe, eine Louis-Vuitton-Tasche über der Schulter.

Konz: Einbrüche in Römerstraße und Weinbergstraße

Auch in Konz schlugen Einbrecher zu. Am Sonntag, 22. Februar, zwischen 2 und 3 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in der Römerstraße auf. Entwendet wurden Parfums und Elektrogeräte.

Am Mittwoch, 25. Februar, zwischen 18 und 22 Uhr, verschafften sich Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Weinbergstraße. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Fell: Schmuck und Wertgegenstände gestohlen

In Fell hebelten Unbekannte am Dienstag, 24. Februar, zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr, eine Wohnungstür in der Kirchstraße auf. Auch hier wurden Schmuck und Wertgegenstände gestohlen.

Polizei bittet um Hinweise

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die in einem der genannten Fälle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 zu melden.