Luxemburg: Messer-Überfall, Morddrohungen gegen Polizei, Rangelei mit Verletztem

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Überfall mit Messer, eine verletzte Person bei einer Rangelei sowie einen betrunkenen Randalierer, der Polizisten bedrohte.

Am Abend des 25.2.2026 wurde eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Rue du Centenaire in Dudelange gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte das Opfer antreffen. Dieses wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Informationen nach befand sich das Opfer in einem nahegelegenen Park, als zwei Täter sich mit einem Fahrzeug zu diesem begaben und ihn aufforderten einzusteigen, um mit demselben zu sprechen. Als das Opfer sich weigerte, kam es zur Rangelei, bei der das Opfer verletzt wurde. Als ein Zeuge eingreifen wollte, ergriffen die Täter die Flucht, kehrten allerdings kurze Zeit später zurück. Das Opfer konnte allerdings flüchten. Ersten Informationen zufolge kannten einer der Täter und das Opfer sich. Im Rahmen einer Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen gestellt werden. Protokoll wurde erstellt.

Am Abend des 25.2. wurde ein Überfall am Bahnhof in Heisdorf gemeldet, bei dem ersten Informationen nach zwei Jugendliche sich zwecks Verkauf von Kleidung trafen, als sie von einem Mann angegriffen wurden und mit einem Messer bedroht wurden. Der Täter entwendete die vorher erwähnten Kleidungsstücke sowie ein Mobiltelefon und flüchtete. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Morgen des 25.2. wurde ein alkoholisierter Mann am Bahnhof in Ettelbrück gemeldet, der randalierte und Passanten belästigte. Eine Polizeistreife traf den Mann vor Ort an. Er verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ, beleidigte sie und äußerte Morddrohungen. Bei der Kontrolle des Mannes konnte unter anderem ein Tabletcomputer sichergestellt werden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um Diebesgut handelte. Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung konnte noch weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er zunächst nach einer ärztlichen Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht. Protokoll wurde erstellt. Nach dem Arrest wurde er schließlich in das Centre de rétention gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)