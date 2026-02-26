Update: Frontalkollision und Vollsperrung auf B50 — Mann in PKW eingeklemmt

HIRSCHFELD. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am heutigen Donnerstagmorgen im Bereich Hirschfeld Bahnhof auf der B50 zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs. In der Folge musste die B50 in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der Unfall passierte, als ein PKW-Fahrer von Morbach in Richtung Büchenbeuren unterwegs war. Kurz hinter der Hirschfelder Kreuzung geriet er aus bis dato unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegen kommenden PKW. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Er wurde schwerverletzt, war aber ansprechbar, und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallgegner erlitt lediglich leichte Verletzungen, wurde jedoch ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die B50 war von 6 Uhr bis ca. 8 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Ableitungen waren eingerichtet. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)