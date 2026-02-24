TRIER: Erneuter Warnstreik in Trier – erhebliche Einschränkungen im Busverkehr erwartet

TRIER. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, hat die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe am Freitag und Samstag (27. und 28.02.) zu einem Warnstreik aufgerufen.

An beiden Tagen ist davon auch der Busbetrieb der Stadtwerke Trier betroffen. Elmar Kandels, Geschäftsführer der SWT Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH rechnet damit, dass große Teile des SWT-Fahrpersonals diesem Aufruf folgen werden: „Wir gehen davon aus, dass am Freitag und Samstag nur die Linien auf die Strecke gehen, die von Auftragsunternehmen gefahren werden.“ Das sind am Freitag konkret die Linien 17, 30, 31, 32 und 54 (Lebenshilfe) sowie die Smart-Shuttles, am Samstag die Linien 76, 80 und die Linie 86 zwischen Trier-Galerie und Nells Park von 9:45 Uhr bis 19:45 Uhr sowie die Smart-Shuttles.

„Wir bitten unsere Fahrgäste, sich frühzeitig über Alternativen zu informieren, etwa Fahrgemeinschaften zu bilden, im Homeoffice zu arbeiten oder auf das Fahrrad umzusteigen“, so Kandels weiter. Das Stadtbus-Center bleibt ebenfalls geschlossen.

Andere Sparten der Stadtwerke sind vom Warnstreik nicht betroffen, die Energie- und Wasserversorgung ist jederzeit gewährleistet. Aktuelle Informationen veröffentlichen die SWT immer unter www.swt.de.

Die Stadtwerke Trier bitten alle Betroffenen um Verständnis. Bei Fragen zum Busstreik steht das Stadtbus-Team telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.