Großbrand bei Messerich: 250 Strohballen vernichtet – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

MESSERICH – Am Montagabend, dem 23. Februar, kam es nahe der Ortslage Messerich zu einem folgenschweren Brandereignis. Auf einer landwirtschaftlichen Fläche gerieten etwa 200 frei gelagerte Rundballen aus Stroh in Brand.

Trotz des schnellen Eingreifens zahlreicher Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bitburger Land wurden weitere 50 Ballen durch das Feuer unbrauchbar gemacht. Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte zogen sich aufgrund der Beschaffenheit des Materials bis tief in die Nacht hinein.

Bevölkerungswarnung aufgrund starker Rauchentwicklung

Die Intensität des Brandes führte zu einer starken Qualmentwicklung über den angrenzenden Gebieten. Die Behörden warnten die Bevölkerung vorsorglich vor Sichtbehinderungen und unangenehmen Gerüchen im Umkreis. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei derzeit im mittleren vierstelligen Euro-Bereich beziffert. Personen kamen bei dem Vorfall nach aktuellen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Tat aus

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Untersuchungen übernommen und sucht nun aktiv nach Zeugen. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, die sich am Montagabend zwischen Messerich und dem Umspannwerk Wolsfeld aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 06571-95000 entgegen.