Trier: Kameras werden aufgebaut – Verkehrszählung auf den Moselbrücken

0
Die Konrad-Adenauer-Brücke verbindet als Bundesstraße die Stadtteile Euren und Trier-Süd und ist die am stärksten befahrene Trierer Moselquerung.

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, ist im Rahmen der Grundlagenermittlung für die Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Brücke ist für Donnerstag, 26. Februar, eine umfangreiche Verkehrserhebung im Umfeld der Konrad-Adenauer-Brücke geplant.

Gleichzeitig wird auch der Verkehr auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke und der Römerbrücke erfasst. Für beide Brücken steht zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Sanierung auf dem Programm.

Zur Vorbereitung wird eine Fachfirma am Mittwoch, 25. Februar, diverse Kamerastandorte an den Brücken einrichten. Diese Kameras erfassen dann 24 Stunden lang das Verkehrsgeschehen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Geschwindigkeitserfassung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden weder Gesichter noch Kennzeichen durch die Kameras erfasst. Der Verkehr wird während des Aufbaus und der Erhebung nicht beeinträchtigt.

Die erhobenen Daten werden im Anschluss ausgewertet und für die anstehenden Planungsphasen der Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Brücke genutzt.

Vorheriger ArtikelRLP: Ehefrau getötet und einbetoniert – So entschied das Gericht
Nächster ArtikelGroßbrand bei Messerich: 250 Strohballen vernichtet – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.