Trier: Kameras werden aufgebaut – Verkehrszählung auf den Moselbrücken

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, ist im Rahmen der Grundlagenermittlung für die Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Brücke ist für Donnerstag, 26. Februar, eine umfangreiche Verkehrserhebung im Umfeld der Konrad-Adenauer-Brücke geplant.

Gleichzeitig wird auch der Verkehr auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke und der Römerbrücke erfasst. Für beide Brücken steht zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Sanierung auf dem Programm.

Zur Vorbereitung wird eine Fachfirma am Mittwoch, 25. Februar, diverse Kamerastandorte an den Brücken einrichten. Diese Kameras erfassen dann 24 Stunden lang das Verkehrsgeschehen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Geschwindigkeitserfassung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden weder Gesichter noch Kennzeichen durch die Kameras erfasst. Der Verkehr wird während des Aufbaus und der Erhebung nicht beeinträchtigt.

Die erhobenen Daten werden im Anschluss ausgewertet und für die anstehenden Planungsphasen der Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Brücke genutzt.