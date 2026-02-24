Luxemburg: Verletzter Fahrer nach Kollision mit Betonmauer – Laster kippt auf A6 um

LUXEMBURG/STRASSEN/A6 – Am Dienstagvormittag, 24. Februar 2026, ereignete sich auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Luxemburg ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Gegen 10.10 Uhr platzte nach ersten Ermittlungen ein Reifen an einem Lastkraftwagen. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Ortschaft Strassen. Durch den plötzlichen Druckverlust verlor der Fahrer die Kontrolle über das schwere Fahrzeug.

Bergung und medizinische Versorgung des Verunglückten

Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der mittleren Betonbegrenzung. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug auf die Seite und blockierte weite Teile der Strecke. Der LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Rettungsdienste versorgten ihn an der Unfallstelle und transportierten ihn anschließend zur weiteren Diagnostik in eine Klinik.

Umfangreiche Sperrungen im Berufsverkehr

Die Autobahn musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Richtung Luxemburg vollständig gesperrt werden. Spezialteams der Straßenmeisterei sicherten die Unfallstelle ab. Die Bergung des umgekippten Lastwagens erforderte schweres Gerät. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Fahrbahneinrichtung wird derzeit noch ermittelt.