++ Aktuell: Auch in Trier – Nächster Streik im ÖPNV angekündigt! ++

Arbeitnehmer und Schüler kommen am Freitag vielerorts nicht mit dem Bus oder der Bahn ins Büro und zur Schule. Grund sind Warnstreiks von Verdi. Die Gewerkschaft nimmt aber Rücksicht auf Fußballfans.
Verdi will höhere Zuschläge und Urlaubsgeld
«Die Arbeitgeber waren in der letzten Verhandlungsrunde zwar grundsätzlich offen für Gespräche und haben auch ein Angebot auf den Tisch gelegt. Allerdings ist dieses Angebot noch fern von einem Abschluss», sagte der Verhandlungsführer von ver.di Rheinland-Pfalz Marko Bärschneider. Im Kern fordere ver.di für die Beschäftigten der Branche deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehört eine Erhöhung von Zuschlägen und Urlaubsgeld. Die Arbeitgeber beklagten zuletzt auch den fehlenden Fortschritt bei den Verhandlungen.