Trier: Teuber überreicht Förderbescheide für Schulsozialarbeit und Mensa-Neubau

TRIER. Mit einer gezielten Investition in Personal und Infrastruktur will das Land Rheinland-Pfalz die Bildungslandschaft in Trier nachhaltig stärken. Bildungsminister Sven Teuber überreichte Förderbescheide für Schulsozialarbeit an Gymnasien im Jugendamtsbezirk Trier sowie rund 650.000 Euro für den Neubau der Mensa an der Matthias-Grundschule.

„Ganztagsschulen und Schulsozialarbeit sind zwei zentrale Säulen moderner Bildungspolitik. Gemeinsam geben sie Antworten auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern. Deshalb treiben wir beides konsequent voran“, betonte Teuber.

Über 280.000 Euro für multiprofessionelle Teams in 2026 in Trier

Ein Schwerpunkt liegt auf der Stärkung multiprofessioneller Teams: Schulsozialarbeit ergänzt die Arbeit der Lehrkräfte, unterstützt Schülerinnen und Schüler individuell und bietet Eltern verlässliche Ansprechpartner. Erstmals profitieren auch vier Trierer Gymnasien: Friedrich-Spee-, Max-Planck-, Humboldt- und Auguste-Viktoria-Gymnasium.

„Multiprofessionelle Teams entlasten Lehrkräfte, schaffen zusätzliche Unterstützung für Schülerinnen und Schüler und bieten Eltern verlässliche Ansprechpartner. Das ist ein echter Qualitätsgewinn für den Schulalltag“, so Teuber.

650.000 Euro für moderne Mensa

Fast 650.000 Euro fließen in den Neubau der Mensa an der Matthias-Grundschule. An der Startchancen-Schule ist ein besonderer Bedarf für gute Ganztagsförderung. Die geplante Mensa unterstützt den Lern- und Lebensort Schule und das städtische Schulentwicklungskonzept an diesem Standort.

„Ganztag bedeutet mehr als längere Betreuungszeiten. Er eröffnet zusätzliche pädagogische Möglichkeiten, fördert soziales Lernen und stärkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dafür braucht es moderne, ansprechende Räume und dies unterstützt hier eine Schule, die vor Ort sehr professionell im Sinne der Kinder arbeitet und im Quartier vernetzt“, erklärte der Minister.

Der Mensabau an der Matthias-Grundschule, an der fast 90 Prozent der Kinder mittlerweile das Ganztagsangebot als betreuende Grundschule wahrnehmen, kostet insgesamt knapp 1,28 Millionen Euro. In der aktuell laufenden Förderrunde wurden insgesamt 132 Millionen Euro für ganz Rheinland-Pfalz bereitgestellt, davon fließen rund 3,34 Millionen Euro an die Stadt Trier. (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)