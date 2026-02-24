Gegen Leitplanke geschleudert: PKW kommt auf A1 von Fahrbahn ab

EPPELBORN. Am 24.2.2026 kam es um 236 Uhr auf der A1 auf der Richtungsfahrbahn Trier zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer befuhr hierbei mit seinem Porsche Taycan die A1, als er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dort stehenden Prelltonne kollidierte.

Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke geschleudert, wo es nach ca. 500 Metern zur Unfallendstellung kam. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug und mehreren Elementen der Leitplanke sowie der Prelltonne entstanden erhebliche Sachschäden. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)