Luxemburg: Versuchter Überfall, mutmaßlicher Drogendealer, Alkohol am Steuer

LUXEMBURG. Am heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche Vorfälle in Luxemburg, u.a. einen versuchten Überfall, die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers sowie eine Trunkenheitsfahrt.

Gegen Mittag des 19.2.2026 wurde der Polizei ein versuchter Überfall in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde das Opfer von von einem Mann bedroht, der versuchte, seinen elektrischen Tretroller zu entwenden. Der Täter deutete dabei mit einer Handbewegung an, nach einem Messer greifen zu wollen. Es gelang ihm allerdings nicht, den Roller zu entwenden, woraufhin er die Flucht in Richtung Place de la Gare ergriff. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief positiv. Bei der Körperdurchsuchung des mutmasslichen Täters wurde ein Messer sowie Drogen sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Gegenstände beschlagnahmt und es wurde Protokoll erstellt.

Am 22. Oktober 2025 kam es gegen 14.00 Uhr auf dem Boulevard Royal, in Höhe der Kreuzung mit der Avenue Emile Reuter, zu einem Vorfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin.

Ersten Informationen zufolge befand sich die Fußgängerin auf dem Zebrastreifen, als sich ihr ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit näherte. Das Fahrzeug bremste direkt vor ihr stark ab, woraufhin die Fußgängerin erschrak, das Gleichgewicht verlor und auf die Fahrbahn fiel. Die Fußgängerin wurde dabei verletzt.

Der Fahrer fuhr unmittelbar weiter, ohne sich nach dem Wohlergehen der Fußgängerin zu erkundigen.

Am Nachmittag des 19.2.2026 beschloss eine Polizeistreife am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt, zwei Männer einer Kontrolle zu unterziehen, da der Verdacht bestand, dass es sich um Drogendealer handeln könnte. Als die beiden Männer die Beamten erblickten, flüchteten sie in Richtung Avenue de la Gare, konnten aber kurze Zeit später gestellt werden. Bei einem der beiden Männer konnten mehrere Pillen sowie Bargeld und ein Mobiltelefon sichergestellt werden. Beim anderen Mann wurden Drogen, Bargeld und zwei Mobiltelefone gefunden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die aufgefundenen Gegenstände beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 19.2.2026 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Dr. Klein in Ettelbrück gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Mann ins Innere gelangte, jedoch vom Hausbesitzer überrascht wurde, woraufhin er die Flucht ergriff. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief positiv – der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später gestellt werden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der mutmaßliche Täter mit einem weiteren Einbruchversuch in Verbindung stehe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht zum 20.2.2026 wurde eine Polizeistreife in der Route de Bascharage in Niederkorn auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin gestoppt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)