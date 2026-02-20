Vollsperrung in der Dr.-Altmann-Straße wegen Arbeiten am Versorgungsnetz

TRIER. Aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz kommt es ab Montag, 23. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 27. Februar 2026, zu einer Vollsperrung in der Mitte der Dr.-Altmann-Straße.

Der Verkehr von der nördlichen Seite wird über die Franz-Georg-Straße und von der südlichen Seite über die Metternichstraße in die Dr. Altmann-Straße umgeleitet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

