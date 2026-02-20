Versuchte Brandstiftung, Frau mit Motoröl übergossen: Prozessauftakt in Trier

TRIER. Am 3. März 2026 beginnt vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richterin Dr. Theresa Hardt ein Strafprozess wegen u.a. Sachbeschädigung.

Der heute 30-jährigen Angeklagten legt die Staatsanwaltschaft zur Last, im Sommer 2025 im Stadtgebiet von Trier unterschiedliche Delikte – teilweise im Zustand verminderter Schuldfähigkeit – begangen zu haben.

So soll die Angeklagte in einem Bürogebäude an einem Tag auf unterschiedlichen Etagen versucht haben, einen Gebäudebrand herbeizuführen, was ihr jedoch nicht gelungen sei. Dabei habe sie einerseits eine Fußmatte und andererseits mitgebrachtes Motoröl mittels eines Fahrzeugs entzünden wollen. Zudem habe sie eine Zeugin, die in dem Gebäude gearbeitet habe und die Angeklagte an der Tatausführung habe hindern wollen, mit letztlich nicht entzündetem Motoröl übergossen.

Darüber hinaus soll die Angeklagte zu unterschiedlichen Zeitpunkten einer Geschädigten unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben; das Nummernschild eines geparkten Fahrzeugs abgerissen haben, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro entstanden sei; eine brennende Zeitung in einen Briefkasten geworfen haben.

Die Angeklagte ist vorbestraft, jedoch nicht einschlägig, und befindet sich in einstweiliger Unterbringung. (Quelle: Landgericht Trier)