Konz-Könen: Letzter Bauabschnitt für Ortsdurchfahrt — Neue Fahrbahn, barrierefreie Bushaltestellen

KONZ. Neue Fahrbahn, neue Wasserleitungen und barrierefreie Bushaltestellen: Der größte Teil der Bauarbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Konz-Könen ist bald abgeschlossen. Die Asphaltierung des zweiten Bauabschnitts steht kurz bevor.

Sie erfolgt voraussichtlich Ende Februar/Anfang März; das genaue Datum ist abhängig vom Wetter bzw. den Temperaturen. Danach beginnt der dritte und damit letzte Bauabschnitt, der im Sommer fertiggestellt werden soll. Dieser dritte Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen der Charnystraße und der 1. Einmündung Valentinstraße (siehe Abbildung).

Neben der Sanierung der Fahrbahn werden auch in diesem Abschnitt die Bushaltestellen modernisiert und barrierefrei gestaltet. Zudem werden die Saar-Mosel-Werke Wasserleitungen und einige Hausanschlüsse erneuern.

Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung der Straße durchgeführt, um einen schnelleren Ablauf zu gewährleisten. Die Grundstücke sind für Anlieger meist mit dem Auto, immer aber fußläufig zu erreichen.

Die bereits fertiggestellten Straßenabschnitte der Gesamtmaßnahme sind bei Start des dritten Bauabschnitts für den Verkehr wieder nutzbar. Auch die Zufahrt zur Charnystraße aus/in Richtung Tawern bleibt möglich.

Für die Buslinie 290 bleiben die Ersatzhaltestellen in der Straße „Wolfsfeld“ sowie „Brunnenstraße“ Ecke „Hohlweg“ in Betrieb. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)