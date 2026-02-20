Kampf um die Staatskanzlei: So werben Schweitzer und Schnieder um Wählerstimmen

Neben Oasis stehen bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer auch Taylor Swift und die Beatles hoch im Kurs. Die SPD wirbt mit einem Magazin für ihren Spitzenkandidaten. Die CDU schickt Briefe.

MAINZ. Taylor Swift führt nach dem «Palzlied» die Spotify-Playlist von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an. Glücksbringer des Südpfälzers, der wie viele Swifties ein Friendship-Armband trägt, ist ein gehäkelter Frosch. Das geht aus einem 16-seitigen Magazin-ähnlichen Heft mit dem Titel «Schweitzer» hervor.

Die Auflage betrage eine Million und etwa zwei Drittel davon würden von Ehrenamtlichen verteilt, berichtet Parteisprecherin Lucy Webb Weilacher. Die anderen werden von der Post zugestellt. Zu den Kosten sagte sie nichts.

Ein Interview mit der Schauspielerin Marie-Luise Marjan (Mutter Beimer aus der TV-Serie «Lindenstraße») findet sich auch in dem Heft. Private Fotos zeigen Schweitzer etwa als Kind auf einem Binnenschiff, wo er die ersten Lebensjahre verbrachte. Schleusenwärter war damals sein Berufswunsch. Es geht in dem Heft aber auch um Politik. So präsentieren etwa die 52 Direktkandidaten der SPD ihre «Herzensanliegen».

Gordon Schnieder wirbt mit einem Brief für die CDU

Die CDU verschickt eine Million Briefe per Post, in denen Spitzenkandidat Gordon Schnieder auf einer Seite sich und seine politischen Ziele vorstellt, wie Parteisprecherin Stefanie Bach sagt. Er wirbt darin bei den Wählern und Wählerinnen «um ihr Vertrauen, in meine Person und die Politik der CDU-Rheinland-Pfalz».

Vor fünf Jahren im Corona-Wahlkampf hatten beide Parteien mit mehrseitigen Blättern für ihre Kandidaten geworben: Christian Baldauf mit hochgekrempelten Ärmeln als Macher für die CDU. Und Malu Dreyer mit einem Lieblingsrezept in der Küche. Der Landtag wird am 22. März gewählt. (Quelle: dpa)