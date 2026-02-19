Kita-Mitarbeiter werden Übergriffe auf Kinder vorgeworfen

Der Mitarbeiter ist nach Behördenangaben vom Dienst freigestellt. Foto: Annette Riedl/dpa

LANDAU/EDENKOBEN – Einem Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) werden Übergriffe auf Kinder vorgeworfen.

Das Kreisjugendamt sei in der Angelegenheit unter anderem mit der Kommune, dem Träger sowie dem Landesjugendamt als Aufsichtsbehörde im Austausch, teilte der Kreis Südliche Weinstraße in Landau mit.

Der Mitarbeiter sei bereits seit mehreren Monaten von seinem Arbeitgeber von der Arbeit freigestellt worden. Wann die möglichen Übergriffe waren und wie viele Kinder davon betroffen waren, teilte der Kreis zunächst nicht mit.

Noch in dieser Woche ist den Angaben zufolge ein Elternabend geplant, bei dem auch Vertreter zuständiger Behörden und vom Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße dabei sein werden.

