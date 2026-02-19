Hochbetrieb bei der Post in Trier: Über 384.000 Wahlbenachrichtigungen verschickt

TRIER – Die Deutsche Post stellt in der Postleitregion 54 derzeit 384.250 Wahlbenachrichtigungen zu. Im Briefzentrum Trier wurden in diesen Tagen die Sendungen auf die einzelnen Zustellstandorte zur Zustellung verteilt.

In der Leitregion 54, für alle Städte und Gemeinden, die mit der Postleitzahl 54 beginnen, werden die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sukzessive an die Wahlberechtigten ausgeliefert. Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig alle notwendigen Informationen zu ihrem jeweiligen Wahllokal sowie zu den Möglichkeiten der Briefwahl.

Die Deutsche Post stellt laut eigener Aussagen so sicher, dass die Wahlbenachrichtigungen schnell, zuverlässig und flächendeckend zugestellt werden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Wahlbehörde sowie durch sorgfältige logistische Planung wird gewährleistet, dass alle Sendungen innerhalb der gesetzlichen Fristen bei den Wahlberechtigten ankommen.

Das Briefzentrum Trier, zuständig für die Leitregion 54, und damit auch für Orte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz wie z.B. Saarburg, Wittlich, Prüm, Bitburg und Daun, verteilt die Benachrichtigungen auf die einzelnen Zustellstützpunkte in den Regionen.

Miriam Leser, Leiterin der Postniederlassung Koblenz und verantwortlich für die Leitregionen 54 und 56: „Wir sind bereit! Und alle Hände in unserem über 3.400 Mitarbeitende umfassenden Postteam der Koblenzer Niederlassung packen mit an, um die Wahlunterlagen für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz fristgerecht zuzustellen“.

Und es gibt viel zu tun: Denn der Trend zur Briefwahl ist weiterhin ungebrochen:

Demnach stieg der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler stark an. So wählten bei der Landtagswahl 2021 65,9 % (Pandemie) und 2018 30,6 % der Wählerinnen und Wähler in Rheinland Pfalz mit Brief (beide Zahlen vom Statistischen Landesamt, Statistische Analysen No 54 2021).