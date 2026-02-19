Luxemburg: Fahrerflucht, Überfall mit Handy-Diebstahl und Bedrohung mit Messer

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Überfall mit Handy-Diebstahl sowie eine Bedrohung mit einem Messer.

Am 6.2.2026 ereignete sich gegen 18.00 Uhr in Wiltz zwischen der Kreuzung „Salzbach“ und dem „Schumannseck“ ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ersten Informationen zufolge streifte ein aus der Gegenrichtung kommendes Fahrzeug die Fahrerseite eines anderen Fahrzeugs und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug soll von heller Farbe gewesen sein.

Am Abend des 18.2.2026 wurde der Polizei ein Überfall in Höhe der Avenue John F Kennedy in Luxembourg-Kirchberg gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge eine Frau von einem Täter das Mobiltelefon aus der Hand entrissen bekam. Der Täter flüchtete daraufhin mit dem Diebesgut. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am 18.2. wurde der Polizei gegen 18.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rue des Trois Cantons in Garnich gemeldet. Ersten Informationen zufolge fuhr der Fahrer von Garnich in Richtung Windhof, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest verlief zudem positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am Nachmittag des 18.2. wurde der Polizei ein gewalttätiger Vorfall in einer Wohnung in der Route de Luxembourg in Pétange gemeldet. Ein Mann soll dort einen Bekannten überfallen und körperlich angegriffen haben. Das Opfer wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Kurze Zeit später meldete das Opfer, dass es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen sei, bei dem der Täter ihn mit einem Messer bedroht habe. Eine Polizeistreife begab sich umgehend zum Einsatzort und traf dort den Tatverdächtigen an. Dabei konnte ein Messer sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen. Er wird am Nachmittag des 19.2. einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)