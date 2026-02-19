Repair Café Trier: Reparatur-Veranstaltung im Februar — Reparieren statt wegwerfen!

TRIER. Nach einem erfolgreichen Auftakt im neuen Jahr Ende Januar, heißt es auch am letzten Samstag des Februars wieder: Reparieren statt wegwerfen!

Die Reparatur-Veranstaltung beginnt am 28.2.26 im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) um 11.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr. Die letzte Reparatur wird um 14.30 Uhr angefangen. Alle Interessierten sind eingeladen, bei der Veranstaltung mit defekten Gegenständen (fast) aller Art vorbeizukommen und kostenlos mitzumachen.

Ein wichtiger Hinweis: Armbanduhren, Autoradios, Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Kaffeevollautomaten sowie Tintenstrahldrucker können leider nicht zur Reparatur angenommen werden!

Ein Reparatur-Termin kann ab dem 23.2. per E-Mail an [email protected] vereinbart werden. Zusätzlich ist am 26.2. von 10.00 bis 12.00 Uhr die Rufnummer 0651 / 998 531 71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet.

Ein spontaner Besuch der Veranstaltung ohne Reparatur-Termin (mit Wartezeit) ist auch möglich! (Quelle: Lokale Agenda 21 Trier e. V.)