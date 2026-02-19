Wahl-O-Mat Rheinland-Pfalz 2026 ist online – Jetzt prüfen, welche Partei zu Ihnen passt

Interaktives Wahltool startet heute – Politiker testen es zuerst in Mainz

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026 ist ab sofort freigeschaltet. Wählerinnen und Wähler können sich ab heute interaktiv auf die Abstimmung am 22. März 2026 vorbereiten. Vorgestellt wurde das Online-Tool in Mainz von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Bereits bei der Präsentation nutzten rheinland-pfälzische Landespolitiker der aktuell im Landtag vertretenen Parteien das Angebot erstmals öffentlich.

38 Thesen – Abgleich mit Parteipositionen

Der Wahl-O-Mat funktioniert nach einem einfachen Prinzip:

Nutzerinnen und Nutzer positionieren sich zu 38 politischen Thesen, die auf Grundlage der Wahlprogramme aller zugelassenen Parteien entwickelt wurden. Anschließend berechnet das Tool den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den Parteien.

Ergänzend gibt es:

Begründungen der Parteien zu jeder These

Hintergrundinformationen zu Parteien und Wahl

weiterführende Informationen zur Landtagswahl

Entwickelt wurden die Thesen von einem Redaktionsteam aus Jungwählerinnen und Jungwählern aus Rheinland-Pfalz, Fachleuten aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung sowie Verantwortlichen von bpb und Landeszentrale.

604.000 Nutzungen bei letzter Landtagswahl

Der Wahl-O-Mat wird seit 2002 bei Wahlen eingesetzt. In Rheinland-Pfalz kommt er bereits zum fünften Mal zur Landtagswahl zum Einsatz.

Bei der Wahl 2021 wurde das Tool rund 604.000 Mal genutzt – ein Spitzenwert für das Bundesland.

Bernhard Kukatzki, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, betonte, dass die bisherigen Zahlen das hohe politische Interesse im Land widerspiegeln. Der Wahl-O-Mat sei regelmäßig das meistgenutzte Wahltool gewesen.

Landtagspräsident: Wahl ist Verantwortung

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering erklärte, dass Wählen eine zentrale Form demokratischer Verantwortung sei. Entscheidungen des Landtags beträfen den Alltag der Bürger – von Bildung über Verkehr bis hin zu Wirtschaft und Kultur.

Der Wahl-O-Mat ermögliche eine sachliche, interaktive und überparteiliche Information.

Auch Vertreter der Bundeszentrale für politische Bildung unterstrichen, dass das Tool insbesondere Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu politischen Programmen bieten solle.

Wahl-O-Mat als Orientierung – keine Wahlempfehlung

Wichtig: Der Wahl-O-Mat gibt keine Wahlempfehlung. Er dient ausschließlich der Orientierung und soll dazu anregen, sich intensiver mit politischen Positionen auseinanderzusetzen.

Das Angebot ist kostenfrei abrufbar unter:

👉 https://www.wahl-o-mat.de/rlp2026/

Hintergrund: Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2026

Wahltermin: 22. März 2026

Wahlberechtigt sind rund 3 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz

Gewählt wird ein neuer Landtag für die kommende Legislaturperiode

Mit dem Start des Wahl-O-Mat beginnt nun offiziell die heiße Phase der Wahlvorbereitung.