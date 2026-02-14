246-Meter-Riesen im Trierer Stadtwald? Bürgerbegehren soll Windräder verhindern

Stadtrat beschließt sechs Windkraftgebiete – Widerstand formiert sich, 4.160 Unterschriften für Bürgerentscheid nötig

TRIER. Der Trierer Stadtrat hat im Dezember 2025 den Weg für Windenergie auf sechs Flächen im Stadtgebiet freigemacht – doch der politische Beschluss hat eine neue Protestbewegung ausgelöst. Mit dem Bürgerbegehren „Keine Windräder im Trierer Stadtwald“ wollen Initiatoren die Entscheidung kippen und eine Abstimmung aller Triererinnen und Trierer erzwingen.

Der Konflikt um die Windkraft entwickelt sich damit zu einem der umstrittensten kommunalpolitischen Themen der vergangenen Jahre.

Der Beschluss: Mehrheit für Windkraft

Bereits am 25. Juni 2025 stimmte der Stadtrat dem Entwurf zur Ausweisung von Windkraftflächen zu. Die finale Entscheidung fiel am 11. Dezember 2025 mit deutlicher Mehrheit: 46 Ratsmitglieder votierten dafür, 10 dagegen.

Mit dem Beschluss wurde der Flächennutzungsplan geändert – damit ist das Planungsrecht geschaffen. Ein automatisches Baurecht entsteht jedoch nicht. Für jede einzelne Anlage ist ein gesondertes Genehmigungsverfahren inklusive Umweltprüfung erforderlich.

Zugestimmt haben unter anderem CDU, SPD, Grüne und Linke. Ablehnung kam von Demokraten, Freien Wählern und einzelnen weiteren Ratsmitgliedern.

Diese Flächen sind betroffen

Insgesamt rund 110 Hektar im Außenbereich wurden als potenzielle Windkraftstandorte ausgewiesen:

Wetterborn (Euren/West-Pallien) – 54,1 ha

Herresthal Südwest (Zewen) – 10,5 ha

Schellberg (Tarforst) – 15,6 ha

Stahlem (Euren/Zewen) – 12,8 ha

Balmet (Ehrang/Quint) – 9,9 ha

Steigenberg (Ehrang/Quint) – 6,4 ha

Im Gebiet Wetterborn sollen konkret drei Anlagen des Typs Nordex N163/6.X entstehen – mit einer Nabenhöhe von 164 Metern und einer Gesamthöhe von rund 246 Metern.

Widerstand wächst: „Keine Windräder im Trierer Stadtwald“

Besonders im Stadtteil Herresthal sowie in angrenzenden Ortsbezirken hat sich deutlicher Widerstand formiert. Mehrere Ortsvorsteher, Anwohner und Unterstützer aus verschiedenen Stadtteilen haben das Bürgerbegehren initiiert.

Ziel: Ein Bürgerentscheid, bei dem die Trierer Bevölkerung direkt über die geplanten Windkraftflächen abstimmt.

Für ein erfolgreiches Bürgerbegehren müssen 4.160 gültige Unterschriften gesammelt werden – rund 10 Prozent der Wahlberechtigten.

Die Initiatoren argumentieren unter anderem:

Der Stadtwald sei ein wertvolles Naherholungsgebiet

Die Windräder würden das Landschaftsbild dauerhaft verändern

Es drohten Eingriffe in sensible Wald- und Artenschutzbereiche

Der ökologische Nutzen stehe in keinem angemessenen Verhältnis zur Flächeninanspruchnahme

In öffentlichen Stellungnahmen ist von einem „irreversiblen Eingriff“ in den Stadtwald die Rede.

Politische Fronten verhärtet

Während die Ratsmehrheit die Windkraft als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieunabhängigkeit darstellt, sehen Kritiker vor allem Nachteile für Natur, Landschaft und Erholungswert.

Der Stadtrat hatte einen unmittelbaren Bürgerentscheid bislang nicht beschlossen. Nun prüft die Stadtverwaltung formal, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Erst danach könnte es tatsächlich zu einer Abstimmung kommen.

Die endgültige Umsetzung hängt daher von zwei Faktoren ab:

Den späteren Genehmigungsverfahren für jede Anlage Dem möglichen Ausgang eines Bürgerentscheids

Stadtwald als Symbolkonflikt

Der Konflikt ist längst mehr als eine technische Debatte über Energieerzeugung. Für viele Gegner steht der Trierer Stadtwald symbolisch für Natur- und Erholungsraum, für Befürworter dagegen für die Verantwortung zur Energiewende.

Fest steht: Die planerische Grundlage ist beschlossen. Politisch und gesellschaftlich ist das Thema jedoch alles andere als abgeschlossen.