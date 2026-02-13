Tablets geklaut: Mehrere Einbrüche und Trunkenheitsfahrt in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und den heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

In der Nacht zum 13.2.2026 wurde eine Polizeistreife auf dem Boulevard de Kyiv in Luxembourg-Bonnevoie auf einen Fahrer aufmerksam, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Howald fuhr, woraufhin sie sich dazu entschlossen, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 12.2.2 in eine Wohnung in der Rue de Cessange in Luxembourg-Cessange, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte und u.a. zwei Tablets entwendete.

Am gleichen Nachmittag wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Avenue Pasteur in Luxembourg-Limpertsberg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich durch Aufbrechen der Tür Zugang zum Inneren verschafften und es durchwühlten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)