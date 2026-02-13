Neujahrsempfang auf dem Schönfelderhof: Rückblick, Ausblick, herzliches Willkommen

ZEMMER. Der diesjährige Neujahrsempfang auf dem Schönfelderhof bot einen festlichen Rahmen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter willkommen zu heißen, gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken und einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen im Jahr 2026 zu geben.

Eröffnet wurde der Empfang von Dr. Janik Jung, Direktor Unternehmenskultur, der alle Anwesenden herzlich begrüßte. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr hob er die zahlreichen kleinen und großen Highlights auf dem Schönfelderhof und in der BBT-Region Trier hervor. Dazu zählten unter anderem das Jubiläumsfest des Ordens der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf, das Werkstattjubiläum, das Klientenfest im September sowie die Weihnachtsfeier. Dr. Jung, der seit nunmehr acht Monaten auf dem Schönfelderhof tätig ist, bedankte sich ausdrücklich für die herzliche Aufnahme. Mit einem Augenzwinkern griff er die Aussage des Trierer Bischofs aus dem Gottesdienst zum Ordensjubiläum 2025 auf, dass die Barmherzigen Brüder „immer einen Grund zum Feiern finden“ würden. Eine kurze Recherche bestätigte dies: am 1.7.2026 jährt sich die Gründung des Konventes der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf auf dem Schönfelderhof zum 105. Mal – ein Jubiläum, dessen Gestaltung und Zeitpunkt noch offen sind, aber sicherlich gefeiert wird.

Im Anschluss sprach Christian Weiskopf, Geschäftsführer der BBT Teilhabedienste Region Trier gGmbH, zu der die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof gehören, über aktuelle Neuerungen in der Region Trier-Rilchingen, die er zusammen mit Geschäftsführer Johannes Kirsch leitet. Neben einigen strukturellen Neuerungen legte er in seinen Ausführungen einen Schwerpunkt auf den geschäftsübergreifenden Transformationsprozess der BBT-Gruppe. Dieser Prozess hat u.a. das Ziel, Hierarchien abzubauen und Organisationsstrukturen weiterzuentwickeln. Der Schönfelderhof und die Region Trier-Rilchingen seien hierbei bereits sehr weit: „Kurze Dienstwege und eine gute, direkte Kommunikation prägten den Arbeitsalltag“, so Christian Weiskopf.

Einen fachlichen Rückblick auf das Jahr 2025 gab Rainer Klippel, Direktor Teilhabe. Er berichtete über zahlreiche Verhandlungen mit dem Land, unter anderem zur Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und zu ambulanten Fachleistungsstunden – Prozesse, die stets intensive Vorbereitung und enge Abstimmung erfordern. Darüber hinaus konnte er von wichtigen Entwicklungen berichten: Im April bezogen Klientinnen und Klienten das neu gebaute Appartementhaus in Speicher, im Wohndorf Zemmer wurde die Wohngruppe St. Augustin für beurlaubte Klienten aus dem Maßregelvollzug eröffnet und die Wohngruppe St. Vinzenz erweitert. Die Schließung des Hofladens in Trier zum Jahresende sei ein schwieriger, aber notwendiger Schritt gewesen. Auch die fachliche Weiterentwicklung im Wohndorf wurde durch Workshops und Projekte vorangetrieben und wird im laufenden Jahr fortgesetzt. Für 2026 kündigte Rainer Klippel umfangreiche Planungen an, insbesondere im Hinblick auf räumliche Veränderungen im Wohndorf Zemmer und an weiteren Standorten.

Den Abschluss der Vorträge bildete Jürgen Leitzgen, kaufmännischer Direktor. Auch er griff die Schließung des Hofladens Trier auf, verwies jedoch zugleich auf neue Perspektiven und geplante Vermarktungsmöglichkeiten für eigene Produkte. Leitzgen dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für ihren großen Einsatz und ihre Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen. Zugleich erinnerte er daran, dass all das tägliche Engagement den Klientinnen und Klienten gelte, die auf dem Schönfelderhof begleitet werden.

Im Anschluss an die Redebeiträge wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich vorgestellt und unter Applaus begrüßt. Für das leibliche Wohl sorgte die Küche mit einer Auswahl an köstlichen Speisen. Der Neujahrsempfang klang bei angeregten Gesprächen, vielen Begegnungen und einem bunten Austausch in einer offenen und wertschätzenden Atmosphäre aus. (Quelle: Barmherzige Brüder Schönfelderhof)