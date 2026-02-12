++ Trier: Brennende Fritteuse – Zwei Verletzte in Trier-Süd ++

TRIER – Eine brennende Fritteuse hat die Feuerwehr am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in einer Wohnung auf der Steinrausch in Trier-Süd gelöscht.

Die von den Bewohnern alarmierten Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt.

Ein Mann hatte versucht, die Fritteuse selbst zu löschen. Dabei erlitt ein Kind Verbrennungen, der erwachsene Mann zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Brand wurde die Küche beschädigt, die Höhe des Schadens ist unklar.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Wache 1 der Berufsfeuerwehr sowie der Polizei Trier. Weitere bereits alarmierte Einheiten der Feuerwehr von Wache 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt zum Einsatzort abbrechen.