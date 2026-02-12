Eifelkreis: Prüfung im Schreinerhandwerk – Gesellenstück „Paint Casket“ sticht heraus

PRÜM – Neben den Gesellenprüfungen im Sommer hat die Schreiner-Innung Westeifel auch im Winter Prüfungen abgehalten. Die Innung beglückwünschte kürzlich fünf neue Gesellen und eine neue Gesellin zur bestandenen Prüfung.

Zentrale Aufgabe der praktischen Abschlussarbeit ist dabei die Erstellung eines Gesellenstückes. Diese waren Ende Januar in der Raiffeisenbank Westeifel eG in Schönecken ausgestellt.

Besonders das Gesellenstück „Paint Casket“ von Jan Schiebener stach dabei heraus: eine Transportkiste für Farben und Malutensilien für die Miniaturmalerei.

Sein Gesellenstück wurde nominiert für den Gestaltungspreis „FORM 26“ der Innung, der am 14. März in der Stadthalle in Bitburg verliehen wird.

Neben Jan Schiebener konnte sich auch Kathrin Schneider darüber freuen, zu den Prüfungsbesten zu gehören.

Das Gesellenstück der Schreinerin ist ein Sekretär aus einer Kombination von gebeiztem Kirchbaumholz mit farbig lackierten Flächen.

Aktuell verzeichnet die Innungen 77 Auszubildende in den drei Lehrjahren. Davon sind fast ein Viertel junge Frauen wie Kathrin Schneider, die sich in einem früher reinem Männerberuf bestens behaupten.

Wer mehr über die Ausbildung im Schreinerberuf erfahren möchte, schaut am besten auf www.born2bschreiner.de vorbei. Außerdem gibt's spannende Einblicke in den Alltag der Westeifeler Schreinerbetriebe im Innungsfilm auf Facebook und Instagram:

