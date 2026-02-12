Eifelkreis: Prüfung im Schreinerhandwerk – Gesellenstück „Paint Casket“ sticht heraus

0
Gruppenfoto nach Abschluss der Ausstellung. Von links: Udo Jakobs (Raiffeisenbank Westeifel eG), die neue Gesellin Kathrin Scheider und die neuen Gesellen Martin Ritter, Sebastian Granelli, Tobias Bretz und Jan Schiebener. Zusammen mit den Vertretern vom Gesellenprüfungsausschuss Luckas Kohl, Dennis Schnabel und Klaus Baulesch, der auch stellvertretender Obermeister ist. Foto: Schreiner-Innung Westeifel

PRÜM – Neben den Gesellenprüfungen im Sommer hat die Schreiner-Innung Westeifel auch im Winter Prüfungen abgehalten. Die Innung beglückwünschte kürzlich fünf neue Gesellen und eine neue Gesellin zur bestandenen Prüfung.

Zentrale Aufgabe der praktischen Abschlussarbeit ist dabei die Erstellung eines Gesellenstückes. Diese waren Ende Januar in der Raiffeisenbank Westeifel eG in Schönecken ausgestellt.

Besonders das Gesellenstück „Paint Casket“ von Jan Schiebener stach dabei heraus: eine Transportkiste für Farben und Malutensilien für die Miniaturmalerei.

Nominiert für den Innungswettbewerb „FORM 26“: das Gesellenstück „Paint Casket“ von Jan Schiebener. Foto: Schreiner-Innung Westeifel

Sein Gesellenstück wurde nominiert für den Gestaltungspreis „FORM 26“ der Innung, der am 14. März in der Stadthalle in Bitburg verliehen wird.

Neben Jan Schiebener konnte sich auch Kathrin Schneider darüber freuen, zu den Prüfungsbesten zu gehören.

Das Gesellenstück der Schreinerin ist ein Sekretär aus einer Kombination von gebeiztem Kirchbaumholz mit farbig lackierten Flächen.

Aktuell verzeichnet die Innungen 77 Auszubildende in den drei Lehrjahren. Davon sind fast ein Viertel junge Frauen wie Kathrin Schneider, die sich in einem früher reinem Männerberuf bestens behaupten.

Wer mehr über die Ausbildung im Schreinerberuf erfahren möchte, schaut am besten auf www.born2bschreiner.de vorbei. Außerdem gibt’s spannende Einblicke in den Alltag der Westeifeler Schreinerbetriebe im Innungsfilm auf Facebook und Instagram:
facebook.com/SchreinerWesteifel
instagram.com/schreinerinnung.westeifel

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.