Viel Blaulicht in Trier-Matthias: Feuerwehreinsatz – 30 Einsatzkräfte vor Ort

Trier-Matthias. Am Donnerstagnachmittag (12. Februar 2026) ist es im Trierer Stadtteil Matthias zu einem Küchenbrand gekommen. Wie die Integrierte Leitstelle Trier mitteilt, wurde der Einsatz um 15:46 Uhr in der Straße „Auf der Steinrausch“ gemeldet.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Brand in einer Küche. Insgesamt waren zwei Personen betroffen. Nähere Angaben zu möglichen Verletzungen oder zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

Rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz

Vor Ort waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier (Löschzüge 1 und 2) sowie der Löschzug Mitte. Zusätzlich rückten zwei Rettungswagen (RTW), ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie die Polizei an.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur genauen Ursache des Küchenbrandes gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben.