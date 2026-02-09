Branddrama in der Pfalz: Zwei Tote nach Wohnhausbrand – viele Fragen offen

Nach einem verheerenden Feuer in Hermersberg (Südwestpfalz) haben Einsatzkräfte zwei Tote in einem Wohnhaus gefunden. Identität, Todesursache und Brandursache sind weiterhin unklar.

Wohnhaus steht in Vollbrand – zwei Tote entdeckt

Bei einem schweren Wohnhausbrand in Hermersberg in der Südwestpfalz sind am Sonntagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nachdem das Feuer gelöscht war, fanden Einsatzkräfte zwei leblose Personen im Gebäude. Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Verstorbenen vermutlich um die Hausbewohner im Alter von 72 und 77 Jahren. Eine offizielle Identifizierung steht allerdings noch aus.

Identität und Todesursache noch ungeklärt

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, konnte die Identität der Toten bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Eine Obduktion habe noch nicht stattgefunden. Entsprechend ist auch offen, woran die beiden Senioren starben und ob ihr Tod unmittelbar mit dem Brand zusammenhängt.

Medienberichten zufolge soll es sich bei den Verstorbenen um ein Ehepaar handeln. Diese Information konnte die Polizei auf Nachfrage bislang nicht bestätigen.

Ermittlungen verzögern sich – Gebäude nicht begehbar

Auch zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse. Das Wohnhaus war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand geraten und ist stark beschädigt.

Bevor die Kriminalpolizei den Brandort untersuchen kann, muss das Gebäude zunächst von einem Statiker überprüft werden. Erst danach ist eine Brandortbegehung möglich. Wann genau diese stattfinden kann, ist derzeit noch offen.

Viele offene Fragen nach tödlichem Feuer

Die Ermittlungen zu dem Brand dauern an. Sowohl der zeitliche Ablauf, als auch mögliche technische oder andere Ursachen des Feuers sind bislang unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit weiteren Details derzeit zurück.