Schlägerei im Trierer Hauptbahnhof: Gruppe männlicher Personen greift Reisenden an!

Schläge und Tritte mitten im öffentlichen Raum: Am Sonntagabend, 8. Februar, kam es in der Bahnhofshalle des Trierer Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Angriff am frühen Abend

TRIER. Am Sonntagabend (8. Februar 2026) kam es gegen 18:50 Uhr in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs Trier zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe männlicher Personen einen Reisenden angegriffen haben.

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde der Mann zunächst zu Boden gestoßen und anschließend geschlagen und getreten. Der Vorfall ereignete sich in einem stark frequentierten Bereich des Bahnhofs.

Täter und Opfer verschwunden

Nach der Tat entfernten sich sowohl die mutmaßlichen Angreifer als auch der Geschädigte in unbekannte Richtung. Ob der angegriffene Mann Verletzungen davongetragen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Bundespolizei bittet um Mithilfe

Da sich der Vorfall in der Bahnhofshalle ereignete, hofft die Bundespolizei auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Telefonnummer

0651 – 43678 – 0 entgegen.