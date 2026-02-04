Tödlicher Angriff auf Schaffner: Was bisher zu Täter und Opfer bekannt ist

LANDSTUHL. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter während einer Ticketkontrolle in einer Regionalbahn zwischen Landstuhl und Homburg verdichten sich die Erkenntnisse zu Tat, Täter und Opfer. Der 36-jährige Bahnmitarbeiter Serkan C. erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Der tödliche Angriff im Zug

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Minuten nach der Abfahrt des Regionalzugs vom Bahnhof Landstuhl. Nach bisherigen Erkenntnissen kontrollierte der Zugbegleiter eine Gruppe von vier Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Dabei kam es zu einem Streit, weil ein Fahrgast keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Mehr Saarland-News

Zeugen berichten, dass der Zugbegleiter zunächst versuchte, die Situation zu beruhigen und Abstand zu halten. Als der Fahrgast schließlich des Zuges verwiesen werden sollte, eskalierte die Lage.

Tat eskaliert – Zugbegleiter bricht zusammen

Aus der Gruppe heraus griff ein 26-jähriger Mann den Zugbegleiter unvermittelt an. Der Tatverdächtige soll den Bahnmitarbeiter weggedrängt und anschließend mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Der 36-Jährige brach zusammen.

Rund zehn Minuten später trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei ein und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Notarzt übernahm kurze Zeit später die medizinische Versorgung.

Tod im Krankenhaus

Am Bahnhof Homburg wurde der schwer verletzte Zugbegleiter in ein Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag Serkan C. dort seinen Verletzungen. Er wurde bei der Ausübung seines Berufs tödlich verletzt und hinterlässt eine Ehefrau und Kinder.

Was über das Opfer bekannt ist

Name: Serkan C.

Alter: 36 Jahre

Beruf: Zugbegleiter bei der Deutsche Bahn

Familie: verheiratet, Kinder

Kollegen beschreiben ihn als pflichtbewusst und ruhig. Er versuchte nach Zeugenaussagen bis zuletzt, die Situation zu deeskalieren.

Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

Alter: 26 Jahre

Staatsangehörigkeit: griechisch

Wohnsitz: kein fester Wohnsitz in Deutschland

Status: festgenommen, Untersuchungshaft

Tatvorwurf: dringender Verdacht des Totschlags

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Zu einem möglichen Motiv äußerten sich die Ermittlungsbehörden bislang nicht.

Deutsche Bahn reagiert betroffen

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, zeigte sich tief erschüttert. Der Tod des Zugbegleiters mache sie fassungslos. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen sowie den Kolleginnen und Kollegen des Verstorbenen. Zugleich forderte sie gesellschaftliche und politische Antworten auf die zunehmende Gewalt gegen Bahnmitarbeiter.

Gewalt gegen Zugpersonal rückt erneut in den Fokus

Der Fall hat bundesweit Bestürzung ausgelöst. Gewerkschaften und Bahnmitarbeiter fordern seit Jahren besseren Schutz bei Ticketkontrollen. Der Tod von Serkan C. gilt vielen als tragischer Wendepunkt in der Debatte um Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr.